صحة الرياض: لقاحات الأنفلونزا الموسمية متوفرة بجميع المراكز والمستشفيات

المواطن - الرياض

دشّنت “صحة الرياض” أخيراً الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، حيث تستهدف تطعيم عدد من الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة.

وذكرت صحة الرياض أن الحملة تستهدف التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا، وهي فئات المصابين بالأمراض المزمنة؛ كالضغط وداء السكري ومرضى القلب والكُلى، والنساء الحوامل وكبار السن والأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، لتقليل احتمال نقل العدوى داخل المنشآت الصحية.

وأشارت “صحة الرياض” إلى أنها وفرت اللقاحات بالمرافق الصحية التابعة لها، من مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع المحافظات، وأنه سيصاحب الحملة، تنفيذ حملة توعوية عامة مصاحبة لتثقيف المجتمع، إلى جانب سلسلة من المحاضرات الطبية، التي تستهدف العاملين الصحيين، الذين يقدمون الرعاية للفئات المعرضة للخطر، للتأكد من اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الأنفلونزا، وفعاليته في تقليل أخطار المضاعفات الخطيرة، بسبب الإصابة بالفيروس.

وشددت “صحة الرياض” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من الممارسين الصحيين كافة من كوادر فنية وإدارية، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، وكبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.







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