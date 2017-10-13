صحة جازان تكشف تفاصيل الاعتداء على ممتلكات مستشفى فهد المركزي

المواطن- نايف عقيلي- جازان

أبدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أسفها بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات الذي تم استقباله يوم الأربعاء 21 – 1 – 1439 هـ الساعة التاسعة مساءً بقسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، بعد تعرضه لحادث سير والذي تمت إحالته من مستشفى أبو عريش العام حيث تم على الفور نقل الحالة لقسم الإنعاش القلبي والقيام بإجراء عدة محاولات لإنعاش القلب ولم تكن هناك استجابة لينتقل الطفل بعدها إلى رحمة الله.

وعقب ذلك، شهد قسم الطوارئ تجمع عدد من أقارب الطفل المتوفى حيث قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة وإتلاف عدد من الأجهزة الطبية وتكسير لأبواب الطوارئ مما تسبب في تعطيل الحركة داخل المستشفى والتأثير على استقبال مرضى آخرين وتأخير إجراءات طبية لمرضى في المستشفى وقد تم رصد ذلك عبر كاميرات المراقبة بالموقع.

وأبلغت إدارة المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة والتي بدورها حضرت للموقع وقامت بالإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وقدمت صحة جازان خالص التعازي لذوي الطفل داعين له بالرحمة، وأدانت في الوقت نفسه مثل هذه الممارسات وستقوم بمتابعة مجرى القضية لتطبيق العقوبات على كل متجاوز، حيث إن الاعتداء على الممارسين والممتلكات العامة وتعطيل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى يتجاوز كل الأعراف ويعد مخالفة نظامية تستوجب المتابعة وإيقاع العقوبة على المخالفين.







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