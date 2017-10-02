صحة عسير تجاوبًا مع “المواطن”: طائرة خاصة تخلي رجل الأمن المنوم بسراة عبيدة إلى مستشفى قوى الأمن

المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

أعلنت صحة عسير أنه تم نقل رجل الأمن المنوم بمستشفى سراة عبيدة العام والذي نشرت “المواطن” تقريرًا عن حالته الصحية – إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر طائرة إخلاء طبي.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم بعنوان : (مصاب بجلطة ومنوم والشؤون الصحية ترفض إحالته لمستشفى متخصص) نود أن نوضح للجميع بأنه تم استقبال الحالة بمستشفى سراة عبيدة وإدخالها بقسم العناية المركزة وقدمت للمريض – نسأل الله له الشفاء والعافية – كافة الخدمات الطبية والعلاجية والفحوصات والأشعة اللازمة.

وأضاف أن المستشفى تواصل مع عدة مستشفيات لاستقبال المريض وفق ما تقتضي حالته الصحية وقد صدرت الموافقة على نقله لمستشفى قوى الأمن بالرياض.

وأوضح أن صحة عسير قامت بنقل المريض بواسطة سيارة إسعاف مجهزة طبياً وفريق طبي إلى أرض المطار لنقله عبر الإخلاء الطبي لاستكمال بقية علاجه بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

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