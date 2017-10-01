صحة عسير تغلق مجمعًا طبيًا و 5 محلات مخالفة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

إنفاذًا لقرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية وبمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور محمد بن علي الهبدان فقد قامت لجان التفتيش التابعة لإدارة القطاع الصحي الخاص بصحة عسير بإغلاق أحد المجمعات الطبية الخاصة بمحافظة المجاردة وذلك لانتهاء التراخيص وتشغيل بعض الكوادر غير المرخصة ونقص نصاب الأطباء.

كما أوقفت صحة عسير تحفظياً نشاط عدد ٣ محلات للبصريات بمدينة أبها وأوقفت تحفظياً نشاط منشأتين للمكملات الغذائية والمنتجات العشبية بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط مؤخراً وذلك لوجود بعض المخالفات من ضمنها مزاولة النشاط في بعض تلك المحلات بكوادر غير مرخصة.

وتؤكد صحة عسير أنها سوف تتخذ الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات ، كما تنوه إلى أن حملاتها الرقابية والتفتيشية سوف تستمر بما يحقق سلامة المرضى.







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