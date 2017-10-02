صحة عسير ردًّا على “المواطن”: مستوصف لزمه مدرج ضمن ميزانية 1439 – 1440

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

رد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، على الخبر المنشور في صحيفة “المواطن” بعنوان “بالصور.. أرض مستوصف لزمة بأحد رفيدة تنتظر قرار مسؤول”.

وأكد آل شايع أنه بالتواصل مع الدكتور محمد محيا، مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة عسير، أفاد بأن هذا المركز مدرج في مشروع الميزانية لعام 1439- 1440، بمسمى إنشاء وتجهيز وتأسيس مركز صحي شمال أحد رفيدة مع الإشراف.

وكان قد طالب عدد من المواطنين بمخطط لزمة ومخطط عبيان ومخطط النزهة وحي مخبا وبعض القرى المجاورة بإنشاء مستوصف صحي بمخطط لزمة، والذي سبق وأن تم تخصيص موقع له.

وقال بعض المواطنين: إن المستوصف يخدم ما يقرب من 20 ألف مواطن، وهو الأقرب لهم من المستوصفات التي توجد في عرق بالحناء ومستوصف آل بريد والمستشفى العام بأحد رفيدة.







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