صحة عسير ردًّا على “المواطن”: لدينا كل التطعيمات عدا تطعيم الالتهاب الكبدي

المواطن - عسير

أكدت صحة عسير، أن المنطقة تتوفر بها كل التطعيمات عدا تطعيم الالتهاب الكبدي (أ) الذي يعطى في جرعتين عند عمر سنة ونصف وعمر سنتين، موضحةً أن هذا النقص عام وليس في منطقة عسير وحدها، علمًا أنه يتم توزيع أي كميات ترد حسب الاحتياج والمصلحة العامة.

ورد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، على ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان “بالصور.. نقص الأدوية والتطعيمات بمستشفى ومراكز أحد رفيدة يثير تذمر الأهالي”، موضحًا أن الخبر لم يحدد نوعية التحصينات أو الأدوية التي بها نقص بل يتحدث بصورة عامة.

واعترف المتحدث بأن النقص الذي كان حاصلًا خلال الفترة الماضية في الأدوية كان سببه تعثر بعض الشركات في التوريد، كما أنه يوجد بدائل متوفرة لعدة أدوية وبإمكان المراجع استخدام البديل الذي له نفس المفعول الدوائي والعلاجي، وذلك حسب دليل وزارة الصحة.

وشدد آل شايع على أنه في حال نقص أي دواء فإنه يتم عمل المناقلات اللازمة من المناطق، وكذلك الشراء المباشر وفق الآلية المتبعة لذلك واتخاذ كافة الخطوات النظامية في هذا الشأن.

وتابع متحدث صحة عسير أنه يتم متابعة سير العمل والتأكد من توفر الأدوية بالمرافق الصحية والمتابعة مع مستودعات التموين الطبي؛ لتأمين النقص وفق الأنظمة والإمكانيات.







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