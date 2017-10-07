صحي المؤنسية يطلق خطته الميدانية لزيارة المدارس

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أعلن مركز صحي المؤنسيه الخطة الميدانية لزيارات المدارس التي تقع داخل نطاق الحي والتي تشمل تفقد العيادات الصحية داخل المدارس والمقاصف المدرسية، والكشف على الطلاب اولًا بأول ومتابعة بعض الحالات المرضية مثل السكري لدى الطلاب المرضى.

وضم الفريق الطبي عدد من الأطباء وطاقم من التمريض والإخصائيين المتميزين في العمل الصحي.

وقد نظم المركز جدولة يومية للزيارات الميدانية ،كما نفذ خطة التطعيم لطلاب الصف الأول الابتدائي داخل مدارسهم ،وكذلك تنظيم فعاليات ومحاضرات عن مكافحة التدخين والتوعية بأضراره وما يصاحبه من أمراض عديدة.

فيما شاركت طبيبات المركز والممرضات بتسليط الضوء على أضرار التدخين وتقديم النصح لطالبات المدارس.

وأوضح مدير مركز صحي المؤنسيه بدر المطيري أن المركز حريص كل الحرص على تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الطبية التي تساهم في مساعدة كافة المواطنين وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية وتوعيتهم عن بعض الأضرار التي تصيب الإنسان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :