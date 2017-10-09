صربيا في مواجهة جورجيا بالمجموعة المُعقَّدة

المواطن - وكالات

تشهد المجموعة الأوروبية الرابعة، اليوم، سباقاً على بطاقة التأهل المباشر الوحيدة لكأس العالم لكرة القدم 2018، إذ تفصل نقطتان فقط بين ثلاثة منتخبات.

وتتصدر صربيا الترتيب مع 18 نقطة، بفارق نقطة عن ويلز (17)، ونقطتين عن جمهورية أيرلندا (16)، ويتأهل إلى النهائيات متصدر كل من المجموعات الأوروبية الـ 9 ، بينما تخوض أفضل 8 منتخبات تحل في المركز الثاني ملحقاً أوروبياً لحسم أربع بطاقات تأهل .

وتبدو حظوظ المنتخب الصربي أفضل من المنتخبين المنافسين، حيث يستضيف في الجولة الأخيرة المنتخب الجورجي الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في المجموعة .

فيما ستكون ويلز وأيرلندا على موعد مع مواجهة قوية على أرض الأولى، للتنافس على بطاقة الملحق، أو بطاقة التأهل المباشر في حال تعثر المنتخب الصربي.

ويحتاج منتخب ويلز إلى التعادل فقط ليضمن التفوق على أيرلندا ، كذلك يحتاج المنتخب الأيرلندي الفوز ، لضمان التأهل ضمن المجموعة المعقدة.







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