صندوق الأمير سلطان يقدم نسخته الجديدة من برنامج مهارات

المواطن _ الخبر :

قدم صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة نسخته الجديدة من برنامج ” مهارات ” بالتعاون مع مركز التطوير والتدريب في شركة أرامكو السعودية ، ويتضمن دورات متعددة تشمل اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات ومهارات حياتية ممتدة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ويحتفل الصندوق بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج مهارات في اليوم الأول من شهر أكتوبر حيث يتم تخريج 19 متدربة أكملن الدورات التدريبية التي تسعى بهم إلى التألق بسوق العمل.

من جهته أكد حسن بن علي الجاسر، الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أن البرنامج يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومن خلال البرنامج تتمكن المتدربات من معرفة قانون العمل السعودي ويمكنها تحديد أهدافها الوظيفية وحل المشكلات المترتبة بالوظيفة، إضافةً إلى صناعة السيرة الذاتية المناسبة وطريقة عمل المقابلة الشخصية.

كما بيّن أيضاً أن برنامج مهارات حظي بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال دعم البرامج التنموية، ومنسجماً مع ما نسعى له في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة وهو الارتقاء ببنات الوطن للأفضل.

ومن جانبها أشارت هناء الزهير، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أن برنامج مهارات يرتبط بضرورة تمكين المتدربات لمجارات السوق الوظيفي، فتنوع الدورات التي تطرح في برنامج مهارات لها دور عام في صقل المتدربات وظيفياً، حيث تُعطى كل متدربة ثلاث حقائب تدريبية تبتدئ باللغة الإنجليزية التي تساعدها بمجال عملها، ومن ثم التدريب على تقنية المعلومات والبرامج التي تستخدم في مجال العمل كبرامج مايكروسوفت لاستخدامها بأعلى كفاءة، وبرنامج مهارات حياتية، والذي يسهل على المتدربات بعض الصعوبات التي قد تواجهها الموظفة في سوق العمل.

وأضافت الزهير أن المتدربات ستتمكن عبر البرنامج من معرفة أُسس التدريب وتطوير فعاليته، ليكون أحد عوامل العمل المستمر والديمومة الاقتصادية المحركة، لأن التمويل ليس العامل المحرك الأول بقدر وجود موارد بشرية قادرة على الابتكار والإبداع لأنها مدربة ولديها معرفة واسعة في مجال تهيئة الموظف، والخبرة الوظيفية الناجمة عن التدريب حالياً تعتبر من أبرز عوامل نجاح واستمرار المشروعات، حيث تعطيها الشركات أولوية واسعة في التعيين والحصول على مسميات وظيفية عالية، ومناصب قيادية، من خلال القدرة على التدريب وتهيئة الموارد البشرية في مقر العمل.

كما أفاد قسم البرامج بصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أن التسجيل ما زال مستمراً للدفعة الخامسة وسيبدأ البرنامج بنهاية شهر أكتوبر.







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