صندوق التنمية الزراعية يطور استراتيجية الاستثمار الخارجي

المواطن - واس

يعكف صندوق التنمية الزراعية على تطوير استراتيجية الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وخطتها التنفيذية ضمن خططه الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة،وبما يركز بشكل محدّد على توجيه الاستثمارات الزراعية السعودية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية .

وتتضمن الاستراتيجية الضوابط الخاصة بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني والمحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الزراعية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للمياه، بما يتوائم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الشراكات الدولية الموجهة لتنمية القطاع الخاص السعودي، ورفع مساهمته في التنمية الوطنية .

الجدير بالذكر أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج هو إحدى الركائز الرئيسية التي تحقق استراتيجية الأمن الغذائي الوطني،حيث يعمل صندوق التنمية الزراعية بخطى حثيثة على تطوير الخطة التنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ضمن برنامج التحول الوطني، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية الوطنية ويعزز الأمن الغذائي والمائي للمملكة العربية السعودية.

ويشترك مع صندوق التنمية الزراعية عدد من الجهات ذات العلاقة منها المؤسسة العامة للحبوب، الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بالإضافة إلى عدد من المهتمين من القطاع الخاص , ومن المتوقع أن ينتهي الصندوق من هذه الاستراتيجية وصياغة برنامجها وضوابطها التنفيذية بنهاية الربع الأول من العام القادم 2018م .







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