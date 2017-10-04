صندوق روسي سعودي مشترك للاستثمارات التقنية.. أحدث ثمار الزيارة المرتقبة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

في إطار الخطوات السريعة التي تتخذها كل من روسيا والمملكة العربية السعودية للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية، والتي قد تتضمن التوقيع على سلسلة من الاتفاقات وأطر التعاون بين البلدين، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الروسي، كيريل ديميتريف، أن روسيا والسعودية تخططان لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في التكنولوجيا.

وقال ديميتريف في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “رويترز” الدولية، “إن الدولتين ستسعيان إلى تحقيق مجالات التآزر بين روسيا والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى استغلال “تكنولوجياتهما الفريدة”.

وأشار إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه وكفاءة الطاقة لتكييف الهواء ستكون على رأس أولويات التعاون التقني بين روسيا والسعودية، كما سلط الضوء على أكبر شركة تكنولوجية فى روسيا “ياندكس” والتي تتخصص في الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإنترنت.

وأضاف ديمترييف “ياندكس” أن شركة مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا لأنها موجودة بالفعل في الشرق الأوسط وتركيا ولديها محرك بحث ينافس غوغل في السوق الروسية بهامش كبير”.

وأوضح أن الصندوق سيبحث أيضًا الاستثمارات ذات الصلة خارج روسيا والسعودية، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على كلا الجانبين.

يذكر أن هذا المشروع المشترك هو الأحدث في سلسلة من الصفقات التي من المنتظر أن يتم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان لروسيا هذا الأسبوع، والتي تعد الأولى إلى موسكو من قبل خادم الحرمين.

وتشمل الصفقات الأخرى صندوقًا بقيمة مليار دولار للاستثمار في مشاريع الطاقة والاستثمار السعودي في الطرق الروسية، بما في ذلك مشروع جديد في موسكو لتخفيف الازدحام.







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