صورة متداولة بعد #إطلاق_نار_على_رجل_هيئة

المواطن - عسير

تداول مغردون صورة لأحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظهران الجنوب بمنطقة عسير بعد إصابته بطلق ناري.

ودعا المغردون الله أن يتم الشفاء على عضو الهيئة المصاب، مطالبين بسرعة معاقبة الجاني.

وقال مغردون إن عضو الهيئة تعرض لثلاث طلقات من أحد الأشخاص المتحرشين بجوار كلية البنات.

وأظهرت الصور المتداولة رجل الهيئة وهو داخل أحد المستشفيات فيما يقوم مدير شرطة عسير، اللواء صالح سليمان القرزعي، وعدد من مسؤولي الهيئة بالمنطقة بزيارته والاطمئنان عليه.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر باسم “إطلاق نار على رجل هيئة” نددوا فيه بالجريمة .







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