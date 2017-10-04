صور مروعة.. التماس كهربائي يحرق منزلًا ويقتل امرأة ويصيب طفلها في وادي جازان

المواطن - نايف عقيلي - جازان

نشب حريق هائل في منزل أسرة بقرية ملقوطة في جازان، مساء اليوم الأربعاء.

وباشرت فرق الدفاع المدني بجازان الحريق، حيث تم إخراج امرأة وطفل محتجزين في المنزل ونقلهما إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة والطفل ما زال تحت الملاحظات والمتابعة الطبية بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن حريق بمنزل بقرية ملقوطة، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة حريق بمنزل مكون من دور واحد، وتمت السيطرة على الحريق وطرد الدخان وعمل التهوية اللازمة، وإخراج المرأة والطفل من المنزل، حيث تم نقلهما للمستشفى.



ولفت إلى أن سبب الحريق يعود لالتماس كهربائي في أحد مفاتيح الكهرباء بالمنزل.







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