ضاحي خلفان: إِساءة تنظيم الحمدين للحكومات العربية جعلته معزولًا

المواطن - الرياض

أكد الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، أن تنظيم الحمدين عمق عزلته السياسية ورفضه دوليًّا؛ بسبب تماديه في الإساءة للحكومات العربية.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “تمادى تنظيم الحمدين في الإساءة للحكومات العربية فأضحى معزولًا لا يلقى سوى الرفض في التعامل معه”.

وفي وقت سابق، شدد قائد شرطة دبي السابق، على أن أمن المنطقة لا يتحمل عبث قطر بالاستقرار في الخليج العربي.

وكتب خلفان: “سيسجل التاريخ العربي أن أكبر لاعبي دور قادة الثورات للربيع العربي هما الحمدان، وهما في الوقت نفسه من أكبر فسدة أنظمة الحكم في العالم”.

وتقاطع المملكة والإمارات ومصر والبحرين، قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقربها من إيران.







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