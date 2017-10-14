ضبط مسؤول كبير بقضية فساد مليونية جديدة في مصر

ضبط مسؤول كبير بقضية فساد مليونية جديدة في مصر

2017/10/14
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على سكرتير عام محافظ السويس، باستراحته، أثناء تقاضيه جزءًا من مبلغ كرشوة من أحد المقاولين.

وكان النائب العام أمر بضبط المسؤول وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشى.

وأفادت التحقيقات بأن الرشوة كانت مقابل تسريبه قيمة “المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض” بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.

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