ضبط 4 آلاف حبة كبتاجون مخبأة داخل جاكيت مسافر

المواطن - الرياض

تمكن جمرك حالة عمّار من إحباط محاولة لتهريب أربعة آلاف حبة “كبتاجون” مخدرة، كانت مخبأة مع أحد ركاب رحلة قدِمت للمملكة.

وأوضح خالد الرميح، المدير العام لجمرك حالة عمّار، أنه “عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” بلغت (4000) حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل عدد (4) أكياس بلاستيكية”.

وأوضح أن الشخص المضبوط حاول تهريبها من خلال وضعها داخل السترة “الجاكيت” الذي كان يرتديه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.







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