ضبط 4 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد ضربهم بالجوف

المواطن - الجوف

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال الأمن وقاموا بسلب وافدين والاعتداء عليهم بالقوة الجبرية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، أنهُ ورد لمركز شرطة بسيطا الزراعية بلاغ من وافدين بالعقد الثاني من العمر، يفيد بقيام مجموعة أشخاص مجهولين، بانتحال صفة رجال الأمن، قاموا بأخذهم بالقوة الجبرية والذهاب بهم خارج المشروع الزراعي الذي يعملون به وتفتيشهم وسلب هواتفهم وسرقة أسطوانة غاز والاعتداء عليهم بالضرب.

وأضاف النومس أنه فور تلقي البلاغ جرى تكثيف التحريات والبحث عن الجناة وتم ضبط أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث وعثر بحوزتهم على المسروقات وجرى إيقافهم رهن التحقيق ومباشرة اللازم حيالهم.







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