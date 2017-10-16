ضبط 40 مخالفة لنظام العمل والإقامة في القطيف

المواطن - واس

ضبطت فرق التفتيش في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 40 من العمالة المخالفة للنظام في محافظة القطيف، تمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

وأفاد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بأن الحملة التفتيشية التي نفذها مكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع الشرطة والبلدية وفرع وزارة الزراعة بالمحافظة وشملت المناطق الزراعية المحيطة ببلدة العوامية، أسفرت عن ضبط عدد من العمالة المخالفة منهم 25 عاملاً مخالفًا لعمله لدى الغير أو العمل لحسابه الخاص من نظام العمل و 15 عاملاً مخالفًا لنظام الإقامة.

وأكد المقبل أن الوزارة لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان تطبيق نظام العمل.







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