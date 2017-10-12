ضربة قوية من الجيش النيجيري لبوكو حرام

المواطن - وكالات

قتلت قوات الجيش النيجيري، أمس الأربعاء، 15 عضوًا في جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرقي نيجيريا.

وقال مسؤول في الجيش الميجور جنرال إبراهيم اتاهيرو في تصريح له: إن العديد من المتمردين تمكنوا من الفرار بعد إصابتهم، وذلك بعد أن نصبوا كمينًا للقوات في بلدة جووزا في ولاية بورنو.

وأضاف أن الجيش استولى على أسلحة وذخائر خلفها أفراد الجماعة الذين فروا.

الجدير بالذكر أن جماعة بوكو حرام الإرهابية تشكل تهديدًا مستمرًّا لسكان شمال شرق نيجيريا، كما شنت هجمات في دول تشاد والنيجر والكاميرون والدول المجاورة.







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