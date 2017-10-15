ضربة موجعة لقطاع العقارات في قطر بسبب المقاطعة

المواطن - وكالات

كشفت بيانات رسمية، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر في سبتمبر الماضي، في ظل انكماش حاد نتيجة تراجع السوق العقارية، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض 0.4% في أغسطس الماضي، الذي كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات؛ بحسب “رويترز”.

كما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7% في سبتمبر الفائت، مقارنة بالعام السابق، في أكبر تراجع منذ عدة سنوات، كما انخفضت بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وفي أغسطس الماضي، تراجعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالعام السابق.

وشهدت أسعار الإسكان تراجعًا بالفعل قبل يونيو الماضي، عندما قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر.

يشار إلى أن بيانات نشرتها حكومة قطر، أكدت ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 2.8% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بحسب “العربية”.

وأظهرت البيانات المنشورة، أن المقاطعة لا تزال تؤثر بشدة في سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثماري العام، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للبيع.

وقفزت أسعار الغذاء بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة يوم الخامس من يونيو، وإغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، التي يمر عبرها كثير من السلع سريعة التلف، كما تعطلت مسارات الشحن البحري.







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