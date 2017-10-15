طريق الموت كابوس مرعب لكل مرتادي طريق واسط – بدر

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ بدر:

ناشد العديد من أهالي واسط ومرتادي ما يسمى بـ”طريق الموت”، طريق واسط – بدر في المدينة المنورة، بالتدخل العاجل، وإنهاء معانتهم مع الطريق المتهالك، الذي تنشط فيه الإبل السائبة والشاحنات المتهورة، إضافةً إلى انعدام وسائل السلامة فيه.

جاء ذلك بعدما توفي مواطن عابر للطريق، مساء السبت ليس له ذنب سوى أنّه مرَّ بطريق “حاصد الأرواح” طريق واسط -بدر، الذي يعتبر من يخرج منه مولودًا جديدًا، بسبب تهور الشاحنات، وعبور الإبل السائبة.

وأبرز المواطنون، الذين طالت معاناتهم، وكثرت مناشداتهم دون أذن مصغية لهم، أنَّ العديد من العوائل والأرواح ذهبت في هذا الطريق، معربين عن استيائهم من الطريق، لاسيّما أنّه لا يمر يوم واحد عليهم، دون حادث مأساوي، أو شاحنة متهورة تكاد تسبب لهم الكوارث.

وأكّد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم على وفاة أحد مواطنيهم السبت، أنَّ “الطريق يفتقد إلى وسائل السلامة المرورية، وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد أي اهتمام بالأمر من جميع الجهات، التي تشمل وزارة النقل والبلديات”، مطالبين المسؤولين بـ”التدخل وإنهاء هذه المعاناة بأسرع وقت”.







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