طقس الاثنين.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( حائل، القصيم، الدوادمي، حفر الباطن، تبوك ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير قد تتخللها سحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 25كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تتحول من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر متوسط الموج.







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