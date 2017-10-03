طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على 4 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة وحائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، كما يُتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :