طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، القصيم، حائل الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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