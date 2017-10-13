طلاب طب جامعة الفيصل ينظمون ملتقى شاملًا لنظرائهم في جامعات المملكة

المواطن - الرياض

قادت فكرة لطلبة كلية الطب في جامعة الفيصل بالرياض إلى تنظيم ملتقى طبي، يهدف لجمع طلاب الطب من جميع أنحاء المملكة، وتقديم فعاليات تسهل اختيار التخصص الخاص بهم في المستقبل.

وأكدت المسؤولة الإعلامية للملتقى ريم عبدالقادر معلم، أنه سيتم تقديم متحدثين يتحدثون عن التخصصات والقبول والمتطلبات للقبول وحياة الطبيب في التخصص وغيرها من الأشياء التي تهم طلاب الطب.

ولفتت إلى أنه تم التواصل مع جامعات كثيرة خارج الرياض، بالإضافة إلى جميع جامعات الرياض، والقصيم، وطيبة، والمجمعة، وتبوك، وأم القرى وغيرها من الجامعات في المملكة.

وتوقعت أن يحضر أكثر من 1500 شخص الملتقى، خاصةً وأن هناك ورش عمل تساعد على تحسين قدرات الطلاب على تحقيق المتطلبات في هيئة التخصصات.

الجدير بالذكر أن جامعة الفيصل ستحتضن الفعالية على مدى يومين (27- 28 أكتوبر)، وتضم نشاطات ترفيهية بعد الانتهاء من المتحدثين على المسرح، بالإضافة إلى مطاعم وألعاب وترفيه.







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