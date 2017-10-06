ظاهرة نادرة ستحدث في السماء خلال أيام

المواطن - وكالات

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، أن نهاية الأسبوع الجاري ستشهد ظاهرة نادرة، حيث ستمر مجموعة من الشهب عبر السماء في آن واحد.

وأكدت الصحيفة أن الظاهرة تسمى “مطر دراكونيد النيزكي” وهي عبارة عن مجموعة من الشهب تبدو وكأنها تأتي من نقطة محددة تعبر السماء.

وسيتمكن سكان أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا من رؤية الظاهرة بشكل أوضح وأحسن، فيما لن تكون الرؤية واضحة جدًا بالنسبة لسكان الدول القريبة من خط الاستواء.







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