عاجل .. أمين مجلس التعاون يرفض بيانات تقرير الأمم المتحدة ويصنفها بالمستقاة من مصادر موالية للحوثي

المواطن - واس

نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بحرص دول التحالف مِن أجل الشرعية في اليمن على تفادي الأضرار على المدنيين والأطفال في اليمن ، والتزام التحالف بالقوانين الإنسانية الدولية في عملياتهم العسكرية، والاجراءات التي تنتهجها في هذا الشأن ، التي أشاد بها تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة .

وعبر معاليه في الوقت ذاته عن رفضه للإحصائيات التي ذكرت في تقرير الأمم المتحدة والمستقاة من مصادر غير موثوقة وموالية لجماعة الحوثي – صالح ، معبراً عن أمله في أن تستند الأمم المتحدة في تقاريرها على مصادر ذات مصداقية وموثوقية، وأن تراجع هذه المعلومات والاحصائيات والتصنيفات في ضوء ذلك .







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