عاجل .. إصابة طالبات بالهلع بعد احتراق مكيف مدرسة وإخلاء ٦١٨ بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أخلت الجهات المعنية 618 طالبة من إحدى مدارس مكة عقب اشتعال النيران في أحد أجهزة التكييف.

وقد باشر الدفاع المدني بمكة في تمام الساعة العاشرة والدقيقة الثامنة والخمسين اليوم الاثنين، بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مدرسة بحي الستين خلف أسواق الحجاز وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مكيف يقع بداخل معمل الحاسب الآلي بالدور الثالث من مبنى المدرسة الثانوية للبنات والمكونة من 3 أدوار.



وقال متحدث الدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف إنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده عن طريق وحدات الإطفاء فيما تم إخلاء عدد 618 طالبة عن طريق أعضاء هيئة التدريس والإداريات ومسؤولي الأمن والسلامة ووحدات الإنقاذ بالدفاع المدني وفق خطة الإخلاء المعتمدة مسبقاً والمعمول بها في كافة المنشآت التعليمية.

وأوضح أنه نجم عن الحادث إصابة مجموعة من الطالبات بحالة من الهلع والخوف حيث تمت تهدئتهم وتلقوا العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الأحمر وهن بصحة جيدة.

وأضاف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث والذي اتضح مبدئيًا أنه ناجم عن التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية لأحد أجهزة التكييف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :