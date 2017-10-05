عاجل .. إعلان أسماء المرشحين لاختبارت هيئة المقاييس

المواطن - واس

أعلنت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أسماءَ المقبولين لدخول الاختبارات التحريرية، ومواعيد الاختبار.

وطالبت الهيئة المقبولين بالتقيد بالمواعيد المحددة، وإحضار الهوية الوطنية، والحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة من أجل تسجيل البيانات عند قاعة الاختبار. مؤكدة أنه لن يسمح دخول الاختبار بدون الهوية الوطنية.

وأشارت هيئة المواصفات إلى أن الاختبارات سيتم إجراؤها في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض “حي المحمدية”، وفي فرع منطقة مكة المكرمة “جدة – شارع الصحافة”، وكذلك في فرع المنطقة الشرقية “الدمام – تقاطع طريق الملك فيصل مع الأمير سعود الفيصل”.

كما دعت هيئة المواصفات إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على أسماء المقبولين ومواعيد الاختبار من خلال هذا الرابط: (هنا).

وكانت الهيئة، أعلنت في وقت سابق، عن وجود 37 وظيفة رجالية شاغرة للسعوديين وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، واشتمل الإعلان على الوظائف من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة.







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