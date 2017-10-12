عاجل .. اتحاد الكرة يستعرض مخالفات البرقان في فترة رئاسته لجنة الاحتراف

المواطن ـ محمد سلام

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه وبعد نتائج التحقيقات مع الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري، قرر مجلس الإدارة إقالة عبدالله البرقان، وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر بيان رسمي أن خالد شكري خالف جملة من اللوائح والأنظمة وارتكب عدة مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من الدكتور البرقان، إبان فترة رئاسته للجنة الاحتراف.

وجاءت مخالفات البرقان على النحو التالي..







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