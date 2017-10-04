عاجل .. الإطاحة بـ5 مواطنين سرقوا محتويات 90 سيارة بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من ضبط 5 مواطنين تورطوا في سرقة محتويات أكثر من 90 سيارة بعد تكسير زجاجها.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في بلاغات تكسير زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات شخصيه، فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات المقيدة ضد مجهول ودراستها وتحليل أسلوبها الإجرامي ووضع الخطط الكفيلة بالإطاحة بالجناة وضبطهم.

وأضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من خمسة مواطنين بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات، وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث وبسماع أقوالهم وتضييق الخناق عليهم أقروا بارتكاب 90 حادثة سرقة وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأوضح أنه تم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاماً حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.







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