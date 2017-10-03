عاجل .. الترفيه تغرم منظم فعالية برّاق 100 ألف ريال بعد رقص طفلة الباليه

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رقص طفلة من جنسية عربية تبلغ من العمر 12 عامًا في إحدى الفعاليات المرخصة من قبلها، بمدينة الرياض، كان محل البحث والتحقيق من الهيئة فور حصول هذا التجاوز الذي أتى نتيجة لمخالفة صريحة لمنظم الفعالية لبنود الرخصة الممنوحة له.

وأوضحت الهيئة أن المنظم غير الفقرة وعرض الفقرة الأخرى دون أي موافقة مسبقة من الهيئة أو حتى إشعار مسبق إخطار.

وـكدت الهيئة العامة للترفيه أنه بناءً على ذلك اتخذت إجراءات العقوبة اللازمة على المنظم نظير مخالفته الصريحة بنود الرخصة المتفق عليها والمتضمنة وقف التعامل بشكل تام مع المؤسسة المنظمة، وتغريمها ١٠٠ ألف ريال.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على أهمية التزام منظمي الفعالية باشتراطات الرخص الممنوحة لهم، وعدم التغيير في محتوى اي فعالية دون العودة الى الهيئة والحصول على إذن كتابي بذلك.

ولفتت الهيئة إلى حرصها ومتابعتها اللصيقة لأي مخالفة كانت للأنظمة والتعليمات من قبل المنظمين أو غيرهم.







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