التعليم توضح تفاصيل #السماح_للجامعيات_بالجوال وأسبابه

المواطن - شريف النشمي

وجه وزير التعليم، أحمد بن محمد العيسى، مديري الجامعات السعودية في كافة المناطق والمحافظات، بعدم منع الطالبات من الدخول بالجوال إلى الحرم الجامعي أو منعهن من استخدامه داخل الجامعة، وذلك بعد أن تلقت الوزارة عددًا من شكاوى الطالبات وأولياء أمورهن، فضلًا عما سببته إجراءات التفتيش غير المبررة من تأخيرهن عن المحاضرات.

وجاء هذا التعميم بصفته العاجلة نظرًا لوجود 7 جامعات على الأقل كانت تمارس منع الطالبات من الدخول بالهواتف الذكية فضلًا عن استخدامها، حيث تفتش الطالبات قبل دخولهن للحرم الجامعي.

وأوضحت الوزارة أن الطالبات في الجامعات بلغن مستويات عالية من الإدراك والوعي تتيح لهن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي من منطلق المسؤولية التي يؤمن بها ويخضعن في الوقت ذاته لأنظمة وإجراءات كفيلة بإيقاف أي سلوك فردي قد يسيء، كما أن من بين الطالبات من لا تسمح ظروفهن العائلية بالاستغناء عن هواتفهن.

وأهابت الوزارة في تعميمها قيام الجامعات بدورها التربوي وما يتطلبه ذلك من غرس الثقة في نفوس الطالبات، وتمكينهن من استخدام المعطيات التكنولوجية بما لا يتعارض مع القيم والضوابط الشرعية، داعيةً في نفس الوقت إلى متابعة ما يطرأ من تصرفات فردية لبعض منسوبي ومنسوبات الجامعات والتي قد تعيق العمل بهذا التوجيه.







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