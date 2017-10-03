عاجل .. التعليم: طي قيد المعلم يحيى المعجمي بسبب أفكاره المتطرفة

المواطن - الرياض

قررت وزارة التعليم طي قيد المعلم يحيى المعجمي لما يحمله من فكر متطرف وتطاوله على بعض رموز الدولة وتجاوز حدود عمله.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى المعجمي والتي تطاول فيها على بعض رموز الدولة، وتجاوز حدود عمله، وكشفت عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات بلادنا ورسالة التعليم السامية فيها.

وأضاف أن الوزارة قد اتخذت بشأنه الإجراءات اللازمة وتم طي قيده والاستغناء عن خدماته، مؤكدةً أنه لا مكان لمثل هذا الفكر في التعليم وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك .







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