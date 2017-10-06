عاجل .. الخدمة المدنية تحدد موعد الإعلان عن الوظائف الصحية والإدارية

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، تفاصيل أزمة التضارب المتعلقة بموعد الإعلان عن الوظائف الصحية والإدارية.

وكتب المتحدث باسم الخدمة المدنية، حمد المنيف، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “نظرًا إلى تعارض إعلان الوظائف الصحية مع إعلان الوظائف الإدارية، ولتقارب الإعلانين الصحيين، فقد تم دمجهما في إعلان واحد ليكون الشهر القادم”.

وأوضح أنه سيكون الإعلان الصحي في 20 صفر القادم، أما الإعلان الإداري فسيكون في موعده المحدد سلفًا وهو الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق، أكد ‏المنيف أن سبب التأخير يعود إلى الرغبة في منح الجهات الحكومية مزيدًا من الوقت.







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