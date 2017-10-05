عاجل .. الفالح: استثمار 10 مليار دولار في الصندوق السيادي الروسي

المواطن - موسكو

أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة سوف تستثمر 10 مليار دولار في الصندوق السيادي الروسي.

وأضاف في كلمة له أمام منتدى الاستثمار السعودي – الروسي المنعقد على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو، اليوم، بمشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين أن قطاعا الطاقة والبنية التحتية تشهدان أهم الاستثمارات بين البلدين منوهًا بإطلاق فرص واعدة للاستثمار المتبادل بين البلدين.

وقال الفالح إن رؤية 2030 تهدف إلى التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاع الخاص.

وأشار الفالح إلى أن المملكة وروسيا لعبتا دورا قياديا في تعزيز الاستقرار في سوق النفط.

من جانبه أوضح المهندس ابراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الروسية في قطاع النقل والطاقة المتجددة.

وأضاف العمر أن المملكة ستكون منصة انطلاق للمنتجات الروسية نحو العالم.

ويبحث المشاركون في المنتدى سبل تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين. وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت قد أعلنت أن المملكة تخطط للاستثمار في أكثر من 25 مشروعا في روسيا، في مجالات صناعة السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية والنفط والغاز وغيرها.







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