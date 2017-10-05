عاجل.. القصبي: 4 رخص للشركات الروسية للعمل في السعودية

المواطن - موسكو

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن الوزارة ستمنح 4 شركات روسية رخصة للعمل في الأسواق السعودية.

وقال القصبي في كلمة له أمام منتدى الاستثمار السعودي الروسي الذي انطلق منذ قليل في موسكو: ” نعمل على زيادة الواردات والصادرات بين البلدين، كما نعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة والاستثمار المباشر”.

وكشف القصبي عن تشكيل فريق عمل لتذليل العقبات التي تواجه رجالَ الأعمال بين البلدين.

وكان منتدى الاستثمار السعودي – الروسي المنعقد على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو، قد بدأ أعماله اليوم بمشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين.

ويبحث المشاركون سبل تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت قد أعلنت أن المملكة تخطط للاستثمار في أكثر من 25 مشروعاً في روسيا، في مجالات صناعة السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية والنفط والغاز وغيرها.

كما تعتزم موسكو والرياض إطلاق شركة مشتركة برأسمال يصل إلى مليار دولار تهدف لتذليل العقبات أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.







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