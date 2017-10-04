#عاجل .. الملك سلمان يعرب عن تطلعه بأن تحقق زيارته إلى روسيا ما يطمح له البلدان

#عاجل .. الملك سلمان يعرب عن تطلعه بأن تحقق زيارته إلى روسيا ما يطمح له البلدان

2017/10/04
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم, زيارات رسمية
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المواطن - واس
عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية.
كما أعرب – حفظه الله – عقب وصوله إلى العاصمة موسكو اليوم عن تطلعه لأن تحقق هذه الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين وخدمة الأمن والسلم الدوليين.
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