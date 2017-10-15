الملك يؤكد في اتصال هاتفي بترامب تأييد السعودية للاستراتيجية الحازمة تجاه إيران

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أكد فيه تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها فخامته تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم.

وأشاد – حفظه الله – بالدور القيادي للإدارة الأمريكية الجديدة والتي تدرك حجم تلك التحديات والتهديدات، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران.

وقد أبدى فخامة الرئيس ترمب تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه وأكد حرص الولايات المتحدة الأمريكية على العمل مع حلفائها لتحقيق الأمن والسلم العالمي.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك







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