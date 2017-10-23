النصر والفيحاء يلحقان بكتيبة الأندية المطالبة بالحكم الأجنبي

المواطن ـ محمد سلام

خاطبت إدارتا ناديي النصر والفيحاء الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإسناد طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات الفريقين خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب قد أعلن- قبل قليل- عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن إدارة الليوث أرسلت خطابًا للاتحاد السعودي تطلب من خلاله تعيين حكامًا أجانب لكافة مباريات الفريق الأول، وذلك اعتبارًا من المباراة المقبلة.

وكانت إدارتا الأهلي والهلال قد طالبتا الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإسناد طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات الفريقين خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه القرارات بعدما أعلن معالي رئيس هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، فتح المجال للاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد، مع التزام الهيئة بالقيمة المالية.

ووقع رؤساء أندية دوري المحترفين خلال اجتماعهم مع رئيس هيئة الرياضة على وثيقة تنص بعدم الدخول في مزايدات بين الأندية أو المنافسة على عقود اللاعبين المحليين والأجانب.

كما شملت الوثيقة الابتعاد عن كل ما يُثير الوسط الرياضي من تصريحات إعلامية، على أن يجري التنسيق مع هيئة الرياضة لمواجهة أيّ طرح متعصب.







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