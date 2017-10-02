عاجل .. النقد تمنع شركة ساب تكافل من إصدار وثائق التأمين

المواطن - شريف النشمي

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع شركة ساب تكافل من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية و/أو ادخار، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 / 01 / 1439هـ الموافق 03 / 10 / 2017م.

وقالت مؤسسة النقد إن ذلك يأتي تطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، نتيجة لوجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضافت أنه تم توجيه الشركة بتعيين مستشار توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب الضعف ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك.

وأكدت النقد أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

ونوهت المؤسسة بأنه سبق لها أن أنذرت الشركة لتصحيح تلك المخالفات بتاريخ 24 / 06 / 1438هـ إلا أن الشركة لم تقم بتقديم ما يثبت تصحيحها لتلك المخالفات بحيث تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوثها.

وقالت: يأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.







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