عاجل .. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الروسي في موسكو

المواطن - أشرف كمال - موسكو

انطلقت، منذ قليل، أعمال منتدى الاستثمار “السعودي – الروسي”، المنعقد على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو، بمشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين.

كما يشارك في المؤتمر مسؤولون كبار، ووزراء أبرزهم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

ويبحث المشاركون سبلَ تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد أعلنت أن المملكة تخطط للاستثمار في أكثر من 25 مشروعاً بروسيا، في مجالات صناعة السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية والنفط والغاز وغيرها.

كما تعتزم موسكو والرياض إطلاق شركة مشتركة برأسمال يصل إلى مليار دولار؛ تهدف لتذليل العقبات أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.







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