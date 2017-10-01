عاجل.. انفصال كتالونيا يؤجل مباراة برشلونة ولاس بالماس

المواطن - وكالات

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة فريق برشلونة وضيفه لاس بالماس، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى “اللجيا” 2017-2018.

وقال صحيفتا ماركا وموندو ديبورتيفو، إن اتحاد الكرة وافق على الطلب المقدم من إدارة نادي برشلونة بتأجيل المباراة بسبب أحداث العنف الجارية التي ترافق الاستفتاء حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا اليوم الأحد، عقب اشتباك الشرطة الإسبانية مع الناخبين في كتالونيا.

وفي حالة نجاح التصويت على انفصال كتالونيا عن إسبانيا، فإن أندية الإقليم وعلى رأسها برشلونة، لن تتمكن من اللعب في الدوري الإسباني مجدداً.

يقدم برشلونة عروضاً مميزة خلال الموسم الجاري بالدوري، حيث تمكن أبناء كتالونيا من تحقيق الفوز في جميع المباريات ويتصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وسجل 20 هدفاً، في حين استقبلت شباكه هدفين.

وعلى الجانب الآخر يقع لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين، وخسر في 4 مواجهات، ويأمل اليوم في الخروج بأقل خسارة أمام برشلونة الذي يعج بالنجوم.

ولم يسبق للاس بالماس الفوز من قبل على برشلونة في الدوري الإسباني، حيث خسر الضيوف في آخر مباراة أمام البرسا 4-1 موسم 2014-2015.







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