عاجل بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1394 متقدماً على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1394 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الوظائف الإدارية) والمعلنة في 19-01-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت وزارة الخدمة المدنية من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين 26-01-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28-01-1439هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن في الموعد الذي سيتم تحديده لاحقاً، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، يوضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. ‎