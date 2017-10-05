عاجل بالصور.. احتراق حافلة تُقل 28 طالبة في أحد ثربان

المواطن ــ أحمد الشهري ــ أحد ثربان

أصيبت 28 طالبة بالهلع والخوف إثر اندلاع حريق مفاجئ اليوم في إحدى الحافلات التابعة لنقل الطالبات بمركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة.

وكشفت المصادر المطلعة أن قائد الحافلة عندما شعر باندلاع الحريق في الحافلة قام مباشرة بالتوقف وإخراج الطالبات من الحافلة دون أن يكون هناك أي تدافع أو إصابات بينهن.

وقام باستخدام طفاية الحريق لإخماد السنة اللهب التي اندلعت في معظم أجزاء الحافلة، وقام بالتواصل مع مكتب التعليم بالمجاردة وإبلاغه بالواقعة.

وعلى الفور حضر إلى موقع الحادث عدد من المتطوعين والمواطنين وأولياء الأمور، الذين قاموا بنقل الطالبات إلى منازلهن بعد التأكد من سلامتهن.

إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي بتعليم محايل راجح بن محمد الراجحي، تعرُّض 28 طالبة، بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة، لاندلاع حريق بإحدى الحافلات الخاصة بنقل الطالبات؛ ما أدى إلى توقف الحافلة في الطريق قبل وصولها للمدرسة، مشيراً إلى أن جميع الطالبات لم يتعرضن لأي إصابة أو تدافع.

ونوه الراجحي إلى أن مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أسباب ودواعي الحريق، وطالب بمعلومات وتفاصيل عن أسباب الحريق، لافتاً إلى أن مدير التعليم وجه مدير مكتب التعليم بالمجاردة للاطمئنان على سلامة جميع الطالبات مع أولياء أمورهن والتأكد من سلامتهن.

وفي سياق متصل طالب عدد من أولياء أمور الطالبات بالتأكد من تطبيق معايير السلامة في تلك الحافلات، مؤكدين أن تلك الحافلات متهالكة وتحتاج لصيانة بشكل دوري، لا سيما وأنها تقطع مسافات طويلة وصولاً لمنازل تلك الطالبات.

وشددوا على أهمية التأكد من تأمين طفايات الحريق في تلك الحافلات وبما يضمن سلامة الطالبات مستقبلاً.

بدوره أوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن مركز الدفاع المدني بمحافظة المجاردة باشر، صباح اليوم، حادث حريق في حافلة تابعة لإحدى الشركات المتعهدة بنقل الطالبات بمركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق وتسليم الموقع للجهة الأمنية المختصة.

وأكد العقيد العاصمي أنه لم يصاحب الحادث أي إصابات أو إشكاليات ولله الحمد.







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