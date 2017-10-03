عاجل بالصور.. تفاصيل انقلاب حافلة وإصابة 8 طالبات في بيشة

المواطن-نوف آل مثاعي-بيشة

أصيبت 8 طالبات بإصابات متفاوتة جراء انقلاب حافلة كانت تقلهن بعد ظهر اليوم في بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم باص في محافظة بيشة عند الساعة ١٣:٥٣ وعند وصول أول فرقة اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم باص طالبات مع سيارة أخرى وأفادت الفرقة بأن الموقع خال من المصابات وتم نقلهن للمركز الصحي بالحازمي.



وأضاف أنه تم توجيه الفرق الإسعافية للمركز الصحي، حيث اتضح وجود ٨ إصابات ما بين متوسطة وخطيرة وتم نقلها لمستشفى الملك عبدالله بواسطة فرق الهلال الأحمر وفرق إسعافية أخرى، لافتًا إلى أن بعض الحالات تم نقلها عن طريق ذويهم وهن بصحةجيدة.

من جانبه قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تمنياته للمصابات بالشفاء العاجل، مجددًا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم وسلامة من معهم.

وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة في الاتصال على رقم الطوارئ (997) في حالة الحوادث ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين مذكراً بقوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا) .

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