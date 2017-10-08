عاجل بالصور.. ضبط 6 باكستانيين سرقوا مجوهرات قيمتها 5 ملايين ريال قبل شحنها لبلادهم

المواطن - الرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على تشكيل عصابي تمكن من سرقة محل مجوهرات وحصلوا منه على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ 5 ملايين ريال كما استولوا على 1225 جهاز محمول تتجاوز قيمتها ستمائة ألف ريال.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 16/12/1438هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين عن قيام جناة يشتبه أنهم من الجنسية الباكستانية باستيقاف أحد العاملين لديه ( يمني الجنسية ) أثناء سيره في الشارع العام متجهاً لمقر سكنه بعد انتهاء فترة عمله ليلاً، والاستيلاء بالقوة على مفتاح معرض المشغولات الذهبية الذي يعمل به ، واصطحابه بعد تقييده واحتجازه في مركبة من نوع فان إلى المعرض وسرقة كامل محتوياته التي تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين ريال والفرار لجهة غير معلومة.

وأضاف أنه نظرًا لأهمية الحادثة وخطورة أسلوبها الإجرامي فقد صدرت توجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على سرعة ضبط الجناة ومعرفة مصير المسروقات.

وأوضح أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باشرت اتخاذ كافة الإجراءات البحثية لكشف خيوط الجريمة وتشكيل فريق عمل عالي الكفاءة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة الرياض.

ولفت إلى أنه وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود عن حصر دائرة الاشتباه في ستة أشخاص ( جميعهم من الجنسية الباكستانية ) وبتكثيف البحث عنهم تم ضبطهم، اثنان منهم كانا على وشك مغادرة البلاد، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في تنقلاتهم التي اتضح أنها مستأجرة بأوراق مزورة، وبتفتيشها وجد بداخلها مفاتيح المعرض المسروق والحبال المستخدمة في تقييد العامل، وبالرجوع لسجل البلاغات لمقارنة الأسلوب الإجرامي تبين وجود بلاغ سابق لسرقة معرض مشغولات ذهبية بنفس الأسلوب الإجرامي بتاريخ 29/9/1437 هـ وقدرت قيمة المسروقات بحوالي خمسة ملايين ريال وبمواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وقرائن أقروا جميعاً بالتخطيط والاشتراك في ارتكاب الحادثتين وقيامهم بشحن المسروقات إلى بلادهم بواسطة مكاتب النقل البحري في مدينتي الرياض وجدة.

وأشار إلى أنه تم ضبط طرود الشحن وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية من المشغولات الذهبية المسروقة وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة بحالة جديدة، وبالرجوع لسجل البلاغات تبين وجود بلاغ لمندوب إحدى شركات الاتصالات الكبرى عن سرقة مركبة عائدة للشركة بداخلها عدد ( 1225) جهاز محمول تتجاوز قيمتها ستمائة ألف ريال وبسماع أقوالهم أقروا جميعًا بالتخطيط لارتكاب حادثة سرقة المركبة والاستيلاء عليها وبداخلها الأجهزة المحمولة والتخلص منها عقب السرقة، وشحن الأجهزة والمشغولات الذهبية لخارج البلاد لصعوبة تصريفها في الداخل بالنظر إلى إحكام الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الأمنية المختصة، وأقروا باقتسام الأدوار والمسروقات فيما بينهم التي فاقت قيمتها النقدية العشرة ملايين وستمائة ألف ريال.

وقد تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه .

وقالت شرطة منطقة الرياض إنها إذ تعلن عن ذلك فهي تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد وسلامته.







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