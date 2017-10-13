عاجل بالفيديو.. مصر تدعم مرشحة فرنسا في انتخابات اليونسكو

المواطن - القاهرة

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده سوف تدعم رسميًّا المرشحة الفرنسية في انتخابات مدير عام اليونسكو.

وكانت انتخابات الإعادة بين فرنسا ومصر قد شهدت خسارة المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب التي حصلت على 25 صوتًا، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي على 31 صوتًا؛ ما يعني أن المنافسة ستكون بين فرنسا وقطر في الجولة الأخيرة.

وكانت مصر قد تقدمت بطلب رسمي لفضح الدور القذر الذي قامت به قطر في هذه الانتخابات من خلال استخدام المال السياسي للتلاعب بنتائج التصويت.

وأشادت الخارجية المصرية بأداء المرشحة مشيرة خطاب التي خاضت المعركة بشرف ونزاهة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المصرية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “خاضت مصر معركة انتخابات اليونسكو بكل شرف ومهنية وجدية.. مبروك للمرشحة الفرنسية، وكل تمنياتنا لها بالنجاح والفوز بالمنصب”.







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