عاجل بالفيديو والصور.. كيف تصدى أبطال الحرس الملكي للهجوم الإرهابي على قصر السلام

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يلخص سيناريو عملية الهجوم الإرهابي التي استهدفت إحدى بوابات قصر السلام في جدة فجر السبت.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد أعلن في وقت سابق أن أحد الإرهابيين ترجل من سيارته وبدأ في إطلاق النار على نقطة الحراسة الخارجية أمام البوابة الغربية لقصر السلام في جدة.

وأضاف أنه نتج عن العملية مقتل المتورط في إطلاق النار ويدعى منصور بن حسن بن علي العامري ، سعودي الجنسية.

كما نتج عن العملية استشهاد وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي وهما يؤديان مهامهما في نقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام بجدة – رحمهما الله.

وعثر على سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف ، وثلاث قنابل حارقة مالوتوف، بحوزة المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسة الخارجية التابعة لقصر السلام بجدة.







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