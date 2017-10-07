عاجل.. بث مباشر لمباراة السعودية وجامايكا

المواطن ـ محمد سلام

تقام حاليا مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره جامايكا، في المباراة المقررة بينهما ودياً، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر خلال المباراة الودية الأولى ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتذاع المباراة عبر القناة الرياضية السعودية، والتي أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، أمام منتخب جامايكا، حيث يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

ويلعب المنتخب السعودي اللقاء بتشكيلة تضم: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومحمد البريك، عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري، هزاع الهزاع”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :